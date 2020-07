Vampiri d'autore: dieci film in streaming dedicati al principi delle tenebre

News Cinema

Vi proponiamo in streaming dieci film che celebrano a modo loro la figura del vampiro. Opere d'autore ma anche cult movie di sicuro intrattenimento.

Perdonateci la presunzione, ma qui i vampiri luccicosi e slavati di Twilight non possono entrare. Con i film in streaming che vi proponiamo vogliamo tornare - per quanto possibile - alla vecchia concezione dell’essere sovrumano, quella che lo vuole un mostro assetato di sangue pronto a uccidere e terrorizzare senza alcun rimorso. Certo, poi se autori differenti tra loro si sono voluti confrontare con la figura del vampiro, ecco che di conseguenza ne sono nati classici anche molto diversi tra loro, se non addirittura antitetici. Intervista col vampiro di Neil Jordan e Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch ad esempio hanno scelto l’approccio più decadente e romantico della storia di vampiri, ponendo i loro protagonisti di fronte a dilemmi morali e alla desolazione dell’immortalità. Il grande John Carpenter ha fatto di Vampires un western contemporaneo, un tuffo nel genere che anche Guillermo Del Toro e Robert Rodriguez hanno prediletto rispettivamente con Blade II e Dal tramonto all’alba. Roman Polanski invece scelse insolitamente la strada della parodia realizzando un gioiello comico qual è Per favore, non mordermi sul collo. E poi ovviamente c’è Francis Ford Coppola che con il suo Dracula di Bram Stoker ha composto un puzzle visionario e strabordante, capace di mescolare in maniera sfrontata toni, generi, suggestioni provenienti da altre arti.

Insomma, molti dei grandi cineasti che troverete qui sotto ci hanno offerto attraverso la loro interpretazione del personaggio film di enorme valore, non soltanto artistico. L’intrattenimento di gioielli di genere come Ammazzavampiri o Miriam si sveglia a mezzanotte non ha nulla da invidiare alla dimensione più “alta” di alcuni titoli della nostra Top10. Il nostro film preferito? A conti fatti potrebbe essere il malinconico remake di Nosferatu diretto da Werner Herzog, rivisitazione raggelata eppure pulsante del classico degli anni ‘20. L’interpretazione dolorosa di Klaus Kinski ha in qualche modo graffiato l’immaginario collettivo riguardo la figura del vampiro. Un segno destinato a restare.

I migliori dieci film di vampiri in streaming

Per favore, non mordermi sul collo



Nosferatu



Miriam si sveglia a mezzanotte



Ammazzavampiri



Dracula di Bram Stoker



Intervista col vampiro



Dal tramonto all'alba



Vampires



Blade II



Solo gli amanti sopravvivono

Per favore, non mordermi sul collo (1967)

Titolo originale:: The Fearless Vampire Killers. Diretto da Roman Polanski: con Jack McGowran, Roman Polanski, Sharon Tate.

Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Nosferatu, principe della notte (1978)

Titolo originale:: Nosferatu: Phantom der Nacht. Diretto da Werner Herzog: con Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz.

Disponibile su Chili.

Miriam si sveglia a mezzanotte (1983)

Titolo originale:: The Hunger. Diretto da Tony Scott: con Catherine Deneuve, Susan Sarandon, David Bowie.

Disponibile su Chili, TIMVision.

Ammazzavampiri (1985)

Titolo originale:: Fright Night. Diretto da Tom Holland: con Roddy McDowall, Chris Sarandon, Sharon Tate.

Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Titolo originale:: Bram Stoker’s Dracula. Diretto da francis Ford Coppola: con Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves..

Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Intervista col vampiro (1994)

Titolo originale:: Interview with the Vampire. Diretto da Neil Jordan: con Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst.

Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.







Dal tramonto all’alba (1996)

Titolo originale:: From Dusk Till Dawn. Diretto da Robert Rodriguez: con George Clooney, Salma Hayek, Harvey Keitel.

Disponibile su Chili, Google Play, Netflix.

Vampires (1998)

Titolo originale:: id.. Diretto da John Carpenter: con James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee.

Disponibile su Rakuten Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Blade II (2002)

Titolo originale:: id.. Diretto da Guillermo Del Toro: con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman.

Disponibile su Infinity.

Solo gli amanti sopravvivono (2013)

Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD

Titolo originale:: Only Lovers Left Alive. Diretto da Jim Jarmusch: con Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska.

Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.