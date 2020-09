Vampires vs. The Bronx: il trailer dell'horror comedy Netflix

News Cinema

Ottobre è il mese di Halloween e Netflix lo festeggia con una serie di film originali, come il divertente Vampires Vs. The Bronx, di cui è uscito adesso il trailer.

Ottobre è il mese di Halloween e per questo è caro a tutti noi appassionati di horror, adulti e ragazzini. È rivolto soprattutto a questi ultimi Vampires vs. The Bronx, diretto da Oz Rodriguez per Netflix, o meglio, per una serie di eventi stagionali intitolata "Netflix & Chills", una horror comedy in cui un gruppo di vampiri bianchi arriva nel Bronx per spazzarne via gli abitanti (per lo più neri) e viene combattuto da un gruppo di ragazzini del quartiere. Del film è uscito anche il trailer.

In America il film sarà in streaming dal 2 ottobre. Nel numeroso cast di Vampires vs. The Bronx ci sono nomi poco conosciuti e un paio di attori più noti: Jaden Michael, Gerald W. Jones III, Gregory Diaz IV, Sarah Gadon, Cliff “Method Man” Smith, Shea Whigham, Coco Jones, Joel “The Kid Mero” Martinez, Chris Redd, Vladimir Caamaño, Jeremie Harris, Adam David Thompson, Judy Marte, Richard Bekins e Zoe Saldaña.