Valley Girl: Jessica Rothe nel trailer del remake musicale di La ragazza di San Diego

Jessica Rothe, protagonista di Auguri per la tua morte, nel remake musical di La ragazza di San Diego, film del 1983 con Nicolas Cage.

Probabilmente siete troppo giovani per ricordare la commedia del 1983 La ragazza di San Diego, in originale Valley Girl. Era una storia d'amore diretta da Martha Coolidge tra una ragazza un po' frivola e creativa, che per seguire i propri sogni si trasferisce a Hollywood dove si innamora di un punk che bazzica Sunset Strip. Nell'originale i protagonisti erano Deborah Foreman e - immaginate un po' - Nicolas Cage. Oggi che gli anni Ottanta sono tornati di moda è stato fatto un remake musicale del film, Valley Girl appunto, diretto da Rachel Lee Goldenberg e interpretato nel ruolo della ragazza da Jessica Rothe, la donna che morì molte volte nei due Auguri per la tua morte.

Randy, il ragazzo di cui si innamora, è interpretato dall'inglese Josh Whitehouse (Poldark) e il resto del cast è composto da Chloe Bennet, Logan Paul, Jessie Ennis, Ashleigh Murray, Mae Whitman, Tony Revolori, Rob Huebel, Peyton List, Judy Greer e Alicia Silverstone.

E poi, come vedete nel trailer, è tutto un trionfo di colori pastello e nostalgia. Valley Girl esce in America in digitale il prossimo 8 maggio.