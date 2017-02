Valerio Mastandrea, o dell'arte di non prendersi mai troppo sul serio

Lasciatemelo dire. Quando l'ho affermato e messo per iscritto la prima volta, nella recensione di Non pensarci (peraltro una delle primissime pubblicate su questo sito, nel lontano aprile 2008), non erano poi in tanti a essere d'accordo con me: a sostenere che Valerio Mastandrea è il miglior interprete in dote al nostro sventurato e bistrattato cinemino italiano.



Allora non erano ancora arrivate le consacrazioni in quota cinéphile degli Equilibristi, o quella pop, e ancora più segnante, del recentissimo Perfetti sconosciuti. O magari quella di La felicità è un sistema complesso, firmato dallo stesso Zanasi di Non pensarci. Sì, certo. C'erano state candidature importanti prima: quella ai David per N (Io e Napoleone); quella ai Nastri per Tutti giù per terra e L'odore della notte; quella ai Globi per Notturno Bus.

Però, ecco: 10 anni fa (perché di tanto stiamo parlando), eravamo in pochi a sbilanciarci fino a quel punto sul talento di questo ragazzone romano e romanista fino al midollo, dalla faccia simpatica e l'andare tranquillo e dinoccolato di chi si fa davvero pochi problemi nella vita a dire le cose come stanno.

Io, che Mastandrea sia il miglior attore del nostro cinema, sono ancora convinto.







Non è questione di tecnica. Non è questione di scuole, né di profondità d'immedesimazione del personaggio. È questione di quella spontaneità un po' selvaggia e incosciente che viene dal talento grezzo, e che Mastandrea ha saputo affinare e ripulire senza mai cancellare. È questione della capacità di mettere dentro ai personaggi un'umanità e una sensibilità che sono tutte sue, ma che sono al tempo stesso tutte, sempre, al servizio del personaggio, e mai dell'attore.

È questione di generosità, probabilmente.



Che poi non è che sia sempre stato un fan sfegatato, questo va detto.

Sul Mastandrea del Maurizio Costanzo Show, ad esempio, ricordo che covavo dubbi e perplessità, fugate in parte dalle prime, buone, apparizioni cinematografiche: Palermo Milano solo andata, Cresceranno i carciofi a Mimongo, Tutti giù per terra.

Anche In barca a vela contromano. Buone, capaci di attirare simpatia, ma che ancora non mi avevano fatto l'impressione del lavoro che sarebbe venuto.



Rintracciare il momento, il film o i film della svolta, dello scarto recitativo che mi ha conquistato, non saprei farlo. Forse è stata, semplicemente, l'esposizione costante a interpretazioni sempre centrate, sempre umane, sempre efficaci, in film spesso molto diversi l'uno dall'altro, i ruoli a volte da protagonista, altre volte minori.

Forse, e secondo me sì, c'entra l'etica profonda con cui Valerio affronta il lavoro: quell'etica emersa in tutta la sua determinazione nel lavoro fatto per produrre prima e terminare poi l'ultimo, bellissimo film di Claudio Caligari, Non essere cattivo. Nel quale, si badi, non ha voluto recitare.



In conto forse bisogna anche mettere la simpatia epidermica del personaggio-Mastandrea che tutti conoscono e la sincerità tranquilla che ho ho avuto modo di sperimentare nel corso dei nostri incontri: tutti strettamente professionali, perché di certo non sto qui a millantare amicizie e fare namedropping in stile "Io e Valerio", col pronome personale rigorosamente per primo. La prima volta che l'ho intervistato, a Mastandrea, è stato di notte, al freddo, sotto l'obelisco dell'EUR, dove si stava girando Velocità massima: e ne ricordo ancora con sorpresa la cortesia e la disponibilità, quando era già stabilmente famoso e poteva essere uno dei tanti che se la tirano.

Un atteggiamento che ho ritrovato ogni volta ci siamo visti per un film o un'intervista; una sensazione, quella di parlare con la persona, prima che con l'attore, e con una persona per la quale sei un altro essere umano, prima che un giornalista, che non è comune nell'ambiente, per usare un eufemismo.







Ecco, il succo di tutto questo discorso mi sa che è che Valerio Mastandrea si prende molto poco sul serio, ma prende molto sul serio il suo lavoro.

A testimoniarlo, una ripresa video che prima o poi sbucherà dai nostri archivi: un'intervista che l'attore (chissà per quale film, ricordo solo che eravamo a Venezia) interruppe bruscamente, per poi scusarsene, per ricoprire di improperi un altro giornalista che, a poca distanza da noi, parlava al cellulare troppo forte, con scarso riguardo per quello che stavamo facendo.

"Guarda che noi qui stiamo lavorando," gli disse alla fine, tra una parolaccia e un'imprecazione. E l'idea che, in quel "noi", a lui stesse più stesse più a cuore l'impedimento e me e all'operatore che con me lavorava, più che il suo personale fastidio, non me la toglierà mai nessuno dalla testa.

E allora, buon compleanno, e che torta ("di noi", ovviamente) sia.