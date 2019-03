Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino in una clip esclusiva di I Villeggianti, dal 7 marzo al cinema

Presentato fuori concorso allo scorso Festival di Venezia, I villeggianti è il quarto film che Valeria Bruni Tedeschi, ed è un nuovo pezzettino di quella che la stessa regista (e sceneggiatrice, e attrice) descrivre come la sua "autobiografia immaginaria".

Come e più che nei suoi film precedenti, infatti, in I villeggianti la Bruni Tedeschi mette in scena sé stessa e la sua famiglia (con lei ci sono la mamma Marisa Borini, ma anche la vera figlia adottiva), i suoi amici, la sua vita.

Ccome nel film, infatti, la regista - ha raccontato - ha trascorso davvero tutte le sue vacanze in una grande villa della Costa Azzurra con la famiglia e gli amici, e come nel film è stata lasciata da un compagno per una donna più giovane che fa la modella. Se nella vita il compagno era Louis Garrel, qui quel ruolo è stato affidato a Riccardo Scamarcio, mentre nei panni della sorella di Valeria c'è Valeria Golino.

Proprio tra Bruni Tedeschi e Golino è lo scontro al centro di questa clip, che coglie uno dei tanti momenti tragicomici che costellano le vicende di I villeggianti: uno scontro che nasce per via della decisione del personaggio della Bruni Tedeschi di realizzare un film ispirato alla figura del fratello morto, suscitando le ire della Golino.



I Villeggianti: Clip Esclusiva del Film: Non hai amore in te - HD