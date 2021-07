Val: il trailer del documentario autobiografico su Val Kilmer, in anteprima a Cannes

News Cinema

Val è un toccante documentario (auto)biografico dedicato all'attore Val Kilmer, il celebre interprete di Top Gun, I Doors e molti altri film di culto. Presentato in questi giorni a Cannes, sarà presto disponibile su Prime Video ed intanto è uscito il trailer originale.

Cosa fa un attore quando perde il suo bene più prezioso, la voce? Si racconta con le immagini. E Val, toccante documentario (auto)biografico su Val Kilmer, fa proprio questo. Prodotto dagli Amazon Studios e presentato in anteprima al festival di Cannes, il film diretto da Leo Scott e Ting Poo uscirà in America in streaming a luglio prima di arrivare su Prime Video il 6 agosto. Non sappiamo ancora se da noi avrà un'uscita cinematografica ma sicuramente lo vedremo su Prime Video. Di questo film che si preannuncia unico è appena uscito il trailer originale, che vi mostriamo.

Di recente Val Kilmer ha scoperto purtroppo di avere un cancro alla gola e da lì è nata la voglia di condividere la sua storia col pubblico. La cosa più interessante è che l'attore di Top Gun, The Doors, Alexander, Heat e decine di film che vedrete citati nel trailer, è che ha sempre ripreso con la sua telecamera i suoi set e quello che costituiva la sua vita. Kilmer mette dunque per la prima volta a disposizione del pubblico i film in 16 mm girati coi suoi fratelli, o le prime immagini con attori giovanissimi diventati in seguito molto famosi, come Sean Penn e Kevin Bacon. Riconosce di essere un po' un clown e di essersi anche comportato male, non si nasconde dietro l'immagine della star ma si rivela con molta sincerità.

Almeno una volta al giorno - dice Kilmer - per anni, mi sono guardato intorno e ho avuto questa sensazione agrodolce che questo progetto potesse naufragare. Insomma, che film sarebbe stato uno in cui un uomo filma se stesso, quotidianamente a volte, per anni interi? È inimmaginabile che questo film potesse venire alla luce senza la collaborazione dei miei cari amici e partner produttivi Leo e Ting. Infinite ore al montaggio e infinite emozioni con ogni nuova versione! Non potrei essere più orgoglioso di mostrarlo al mondo!

E noi, che abbiamo sempre apprezzato Val Kilmer, anche nei suoi eccessi, non vediamo l'ora di vederlo!