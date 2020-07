Vacanze in America: il film da vedere e commentare insieme lunedì 13 luglio con SimulWatch

News Cinema

È un viaggio a ritroso nel tempo quello che offre la visione del film Vacanze in America, commedia italiana dei fratelli Vanzina nel massimo splendore degli anni 80. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 13 luglio alle 18:30.

La visione condivisa di lunedì 13 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un viaggio a ritroso nei gloriosi anni 80. Vacanze in America è una commedia italiana del 1984 scritta da Enrico e Carlo Vanzina e da quest'ultimo diretta. Il film è piuttosto importante perché è il primo vero "secondo capitolo vacanziero" di quello che è considerato il capostipite dei cinepanettoni, Vacanze di Natale del 1983. Dunque, prima che arrivassero nel corso dei decenni altre avventure all'insegna del pecoreccio nei posti più esotici possibili, con il secondo film la storia era già volata oltreoceano portando i protagonisti negli Stati Uniti.

Il cast del film è formato da Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi e Christian De Sica. L'appuntamento per vedere tutti insieme Vacanze in America e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 13 luglio alle 18:30.

In Vacanze in America una scuola privata, gestita da sacerdoti, organizza per alunni ed ex alunni una gita di quindici giorni negli Stati Uniti. Il gruppo scatenato di ragazzi che va formandosi è accompagnato da Don Buro (Christian De Sica), giovane prete ciociaro e da un prete più anziano, vittima designata e ignara di scherzi di ogni genere da parte dei ragazzi. Per alcuni componenti del gruppo queste vacanze saranno da incorniciare, per altri entreranno direttamente nell'elenco delle cose da dimenticare il più velocemente possibile.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il colpevole.