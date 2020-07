Vacanza d’amore: chi sono i protagonisti Hilarie Burton e Victor Webster, curiosità e trailer

News Cinema

Tutto quello che c'è da sapere sulla commedia romantica di ambientazione francese Vacanza d'amore e sui suoi protagonisti Hilarie Burton e Victor Webster.

La Francia, soprattutto per gli americani, a cominciare dall'illustre scrittore della Jazz Age Francis Scott Fitzgerald è sempre stata un luogo da sogno, la culla di travolgenti amori e di grandi mondanità e avventure. Per Woody Allen è successo in Midnight in Paris e in Magic in The Moonlight. Per i personaggi di Vacanza d'amore, uscito nel 2016, è un'iniezione di magia, anche se, prima che Cupido scocchi la sua freccia, tra la scrittrice in preda a un blocco creativo Terry e lo Chef Matthew all'inizio non corre esattamente buon sangue. I due si incontrano nella splendida villa della sorella di lui, che ha prestato la casa a lei, che si è anche portata dietro la figlia e che spera che la romantica aria europea le faccia tornare l'ispirazione.

Vacanza d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Vacanza d'amore: chi sono i protagonisti Victor Webster e Hilarie Burton.

La stimata autrice di romanzi Terry Russell di Vacanza d'amore ha il volto di Hilarie Burton. Nata a Sterling Park, in Virginia, il primo luglio del 1982, la Burton ha pensato bene di trasferirsi a New York ancora ragazza per frequentare sia la New York University che la Fordham University. Ben presto ha trovato lavoro come VJ per MTV e nel 1998 ha fatto un piccolo ruolo in una puntata della serie tv Dawson's Creek, dopodiché ha ottenuto la parte che ha lanciato la sua carriera di attrice hollywoodiana: quella di Peyton Sawyer della serie tv One Tree Hill, che è andata in onda dal 2003 al 2012 e che le ha fatto conoscere l'aiuto regista Ian Prange, con cui è stata sposata. Nel 2009 Hilarie Burton è stata presentata all'attore Jeffrey Dean Morgan e fra i due è nato l'amore. La coppia ha avuto due figli e nel 2019 si è sposata. La Burton ha recitato nelle serie tv White Collar, Grey's Anatomy, Hostages, Extant e Lethal Weapon, mentre al cinema la ricordiamo nel thriller-horror Solstice, ne La vita segreta delle api e nella rom-com Sorpresi dall'amore. Figlia di un antiquaria e di un agente immobiliare, Hilarie colleziona oggetti d'antiquariato e adora lavorare a maglia e all'uncinetto. Ha un gatto chiamato Poe, che ha preso il nome dallo scrittore Edgar Allan Poe.

L'altro protagonista di Vacanza d'amore, il cuoco Matthew che è reduce da una brutta recensione gastronomica, ha invece il volto di Victor Webster, che viene dal Canada. Nato a Calgary, nell’Alberta, si è trasferito insieme alla famiglia a San Clemente, dove ha frequentato il college ed è poi diventato un agente di cambio. Fin troppo vivace, ha studiato e poi insegnato arti marziali, eccellendo nel Jiu Jitsu brasiliano e nel Tae Kwon Do. Di origini tedesche, spagnole, francesi, inglesi, scozzesi e perfino italiane, Webster è stato annoverato da People fra i 5 scapoli più appetibili di Hollywood e, se dovesse salire a bordo di una macchina del tempo, tornerebbe volentieri negli anni ’20, un'epoca "di smoking e di belle macchine". La sua carriera di attore è cominciata dopo che si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni '90 e si è sempre diviso fra cinema e tv. Ha debuttato nella serie tv Sunset Beach e ha poi recitato nella sitcom Il tempo della nostra vita. I suoi film sono Un ciclone in casa, Heart of a Dragon, Partnerperfetto.com e una serie di film Hallmark proprio come Vacanza d'amore: Fragranza d'amore, Un amore a distanza, Un matrimonio in campagna, Homegrown Christmas e Harts of Winter. Tornando alle serie tv, oltre ad apparizioni in Sex and The City, ricordiamo Webster nelle serie Mutants e nel nuovo Melrose Place. L'attore è uno chef proprio come il personaggio che interpreta nel nostro film.

Vacanza d'amore: qualche curiosità