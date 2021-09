V/H/S/94: il trailer del nuovo horror antologico in arrivo per Halloween 2021

News Cinema

Quarto film della serie di film a episodi in stile found footage nata nel 2012 e prodotta da Bloody Disgusting, V/H/S/94 debutterà negli Stati Uniti in streaming su Shudder il 6 ottobre, inaugurando così la stagione di Halloween del 2021. Ecco il trailer del film.

Il primo V/H/S risale al 2012, quando Brad Miska e il sito specializzato in horror Bloody Disgusting idearono e produssero un film antologico in cui i corti che lo componevano fossero tutti appartenenti al filone del found footage.

Dopo quel primo film, che poteva contare su episodi diretti da gente come Adam Wingard, Ti West e Joe Swanberg, ne arrivarono altri due della stessa serie: V/H/S/2 nel 2013 e V/H/S: Viral nel 2014.

Il 6 ottobre prossimo debutterà negli USA in streaming su Shudder il quarto capitolo di questa serie, che si intitola V/H/S 94 e di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale.





La cornice narrariva del film vede una squadra speciale della polizia fare irruzione in un magazzino abbandonato dopo il ritrovamento di una misteriosa videocassetta, dove scopre una serie di video registrati da un'oscura setta impegnata nell'ordire una cospirazione da incubo.

A dirigere gli episodi che compongono il film sono David Bruckner, già nel primo V/H/S e regista dell'horror Netflix Il rituale; Simon Barrett, anche lui vecchia conoscenza della serie; l'indonesiano Timo Tjahjanto, quello di The Night Comes For Us, anche questo su Netflix; Chloe Okuno; Jennifer Reeder; Ryan Prows.