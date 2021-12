Uscirà solo in streaming Deep Water, il thriller di Adrian Lyne con gli ex Ben Affleck e Ana De Armas

News Cinema

Non ci sarà l'atteso ritorno al cinema del regista di Nove settimane e mezzo, Adrian Lyne. Il suo thriller Deep Water con l'ex coppia Ben Affleck e Ana De Armas uscirà solo in streaming.

A quanto pare il nuovo thriller erotico di Adrian Lyne, Deep Water, non sarà l'atteso ritorno al cinema per il regista di Nove settimane e 1/2, oggi ottantenne. Interpretato dalla coppia nel frattempo scoppiata Ben Affleck e Ana de Armas, il film sarà direttamente disponibile in America in streaming, per la precisione su Hulu, mentre per l'Europa arriverà su Prime Video, almeno a quanto affermato da Deadline Hollywood.

C'era una volta Adrian Lyne

I più giovani non hanno idea della immensa - discussa - popolarità raggiunta dal regista inglese Adrian Lyne negli anni Ottanta, grazie ai suoi film dall'erotismo patinato, tra cui il citato Nove settimane e 1/2, il thriller Attrazione fatale e Proposta indecente. Ma Lyne ha al suo attivo anche un film visionario e interessante come Allucinazione perversa (titolo italiano insensato e volutamente fuorviante di Jacob's Ladder). L'ultima regia cinematografica di Adrian Lyne, che ha diretto anche Flashdance, è stata quella di L'amore infedele - Unfaithful, del 2002, con Richard Gere.

Deep Water

Per la prima volta Ben Affleck e Ana de Armas recitano insieme in Deep Water e nel cast ci sono anche Jacob Elordi, Lil Rel Howery, Tracy Letts, Rachel Blanchard, Finn Wittrock e Kristen Connolly. In America l'uscita del film al cinema, poi cancellata. era stata annunciata per il 14 gennaio, mentre ancora non si conosce la data del debutto streaming.

Deep Water è tratto dal romanzo di Patricia Highsmith "Acque profonde", pubblicato nel 1957. Questa la trama:

La storia è quella di una coppia benestante, Vic e Melinda Van Allen, sposati, ma senza essere innamorati. I due non divorziano per evitare lo scandalo, ma nel frattempo ognuno frequenta altre persone, senza, però, trascurare la famiglia. In particolare Melinda ha diverse relazioni extraconiugali, del quale Vic è al corrente. Quando alcuni amanti della donna, però, iniziano a morire, diverrà suo marito il principale sospettato di omicidio...