Upgrade: il film da vedere e commentare insieme lunedì 17 agosto con SimulWatch

News Cinema

Prima di L'uomo invisibile, Leigh Whannell ha scritto e diretto questo originale e scatenato action movie. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 17 agosto alle 21.

La visione condivisa di lunedì 17 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è Upgrade, il film d'azione scritto e diretto nel 2018 da Leigh Whannell, quello del recente e acclamato L'uomo invisibile, e del prossimo Wolfman con Ryan Gosling.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Upgrade e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 17 agosto alle 21.

Prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, Upgrade è un mix esplosivo tra fantascienza e ultraviolenza che ha vinto il premio del pubblico al South by Southwest di Austin nella sezione dei film di mezzanotte. La storia è quella di un uomo che, dopo un'aggressione che costa la vita all'amatissima moglie, si ritrova paraplegico. In suo soccorso arriva uno scienziato che gli propone di fare da cavia per una sua innovativa invenzione: un chip contenente un vero e proprio sistema operativo da innestare alla base del cervelletto, in grado di riportare il suo corpo alla normale funzionalità. L'esperimento riesce, e questo protagonista (Logan Marshall-Green) non solo può riprendere a muoversi e camminare, ma può anche portare avanti la sua vendetta nei confronti di chi gli ha ucciso la moglie scoprendo che, se lascia il sistema operativo gestire autonomamente il suo corpo, diventa un'imbattibile macchina da guerra.



Upgrade: Red Band Trailer - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Lost in Translation.