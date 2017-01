UPDATE - Star Wars: Woody Harrelson confermato nello spinoff su Han Solo

UPDATE del 13/01/2017: Durante un incontro in live streaming su Facebook organizzato da Mashable, Harrelson è stato sollecitato nel dare maggiori dettagli. L'attore ha detto: "Sono un mentore per Han Solo ma anche un po' un criminale. Non credo di poter aggiungere altro perché la Forza non me lo permette". Segue il testo della notizia originale.

Ormai è ufficiale: Woody Harrelson si è unito cast dello spin off di Star Wars dedicato al personaggio di Han Solo, reso immemore da Harrison Ford nel 1977. La notizia, riportata prima da Variety, che non la dava per sicura al 100%, arriva direttamente dalla Disney.

"Non potremmo essere più emozionati di lavorare con un artista bravo e poliedrico come Woody" - hanno dichiarato i registi del film Phil Lord e Christopher Miller. "La sua abilità di dare vita, spesso nello stesso ruolo, a umorismo e phatos, è davvero unica. E poi è un ottimo giocatore di ping pong".

Il mitico Haymitch Abernathy di Hunger Games - che vedremo, per esempio, in War - Il Pianeta delle scimmie - raggiungerà, nella seconda costola cinematografica della saga, Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian), ed Emilia Clarke. Tempo fa si vociferava che l’attore avrebbe impersonato un mentore di Han Solo, ma nel comunicato della major non viene rivelato nulla a tal proposito.