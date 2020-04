Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, il film che racconta una misteriosa invasione della Svezia

News Cinema

Un'estate svedese particolarmente piovosa è testimone di Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, un disaster movie fantapolitico diretto da un gruppo di ragazzi.

L'economia si innova negli ultimi anni attraverso le sempre più diffuse startup, piccole realtà propulsive in cerca di finanziamenti per giocare nel campionato dei grandi. Qualcosa di simile, ma chiamando in causa consumatori comuni, succede da tempo nel mondo del crowdfunding. Spesso utilizzato per finalizzare la produzione in scala ampia di prototipi che vengo preacquistati dagli interessati, può diventare anche un modo per finanziare la produzione di un film.

Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti: l'impensabile accade in un'estate svedese

È quello che è successo, sulla piattaforma di Kickstarter, al film svedese Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, che ha ottenuto un finanziamento iniziale di 100 mila dollari. Dopo sono entrati in gioco sovvenzioni più tradizionali legati alle produzione cinematografiche. Si tratta di un thriller, ma anche di un disaster movie di guerra, che immagina uno scenario in cui la Svezia viene invasa durante una estate piovosa, cominciata con multiple esplosioni. La gente sbatte in maniera inusitata contro i muri e fa incidenti sotto la pioggia, l’elettricità e i telefoni cellulari sono fuori servizio e indisponibili.

Insomma, qualcosa di strano sta accadendo, ma in fondo ce lo aspettiamo, da un film di fantascienza, perché questa è forse la definizione migliore per questo curioso film scandinavo. I civili si richiudono in rifugi a prova di bombardamento. Ma chi sta attaccando un paese così pacifico e dalla lunga tradizione neutrale? Certo, a pochi chilometri c’è un ingombrante storico vicino.



Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

È stato un successo in patria, dove è uscito nelle sale proprio durante il festeggiamento del Midsummer, metà estate, in cui il film è ambientato ed è stato venduto in 100 paesi, il miglior risultato di vendite estere svedese del 2018. La regia è firmata da un collettivo di YouTuber, Crazy Pictures, mentre i protagonisti sono tutti attori locali poco noti da noi: Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius e Pia Halvorsen. I Crazy Pictures si sono occupati anche in prima persona di fotografia, sceneggiatura e produzione.