Unsane: il film da vedere e commentare insieme venerdì 24 luglio con SimulWatch

Come già accadeva in Jumanji, dei ragazzi trovano un vecchio gioco da tavolo che sembra tutt'altro che ordinario: Zathura. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 24 luglio alle 22.

La visione condivisa di venerdì 24 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un horror thriller presentato al Festival di Berlino nel 2017.

Diretto dal prolifico regista americano Steven Soderbergh, Unsane è stato girato in breve tempo con una troupe leggera senza usare cineprese con pellicola o moderne camere digitali. Le riprese del film sono state effettuate utilizzando unicamente degli iPhone, precisamente tre iPhone 7 Plus, che permettono riprese video in 4K, dotati di una app chiamata FiLMiC Pro per controllare in maniera più dettagliata l'esposizione, la velocità dell'otturatore, la temperatura del colore e il fuoco. Protagonista del film è Claire Foy, apprezzata attrice britannica che si è rivelata con il ruolo della Regina Elisabetta II nella serie The Crown.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Unsane e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 24 luglio alle 22.

Quella di Unsane è una storia che racconta di una giovane donna lascia la sua città per sfuggire al passato ed iniziare un nuovo lavoro. Rinchiusa sua malgrado in un istituto psichiatrico si trova di fronte alla sua più grande paura: è realtà o immaginazione? Con una narrativa scioccante e contorte prospettive, Unsane pone domande sulla nostra percezione della realtà, l'istinto di sopravvivenza e il sistema che dovrebbe prendersi cura di noi.



Unsane: Trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

