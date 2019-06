Uno spin-off in preparazione per Easy Girl con Emma Stone

Nel 2010, una giovane attrice dalla chioma rossa, Emma Stone, da poco reduce da Benvenuti a Zombieland, interpretava Easy Girl, un film che forse non tutti oggi ricordano ma che ebbe un ottimo successo, meritandole anche una candidatura ai Golden Globes e, di fatto, lanciandola nello stardom.

Diretto dal Will Gluck che avrebbe poi firmato Peter Rabbit, era ispirato al romanzo "La lettera scarlatta" (Easy A è il titolo originale) e incentrato su una liceale, Olive Penderghast, che inventava di non essere più vergine. Dopo aver accettato che un ragazzo bullizzato per la sua presunta omosessualità dicesse di essere andato a letto con lei, la situazione le sfuggiva di mano e Olive veniva pagata da altri ragazzi desiderosi di aumentare il proprio ascendente presso i coetanei, per dire di aver fatto sesso con loro. La sua reputazione ne usciva distrutta e le cose si complicavano fino a che, dopo esser stata additata e odiata da tutta la scuola, in un video spiegava come erano andate veramente le cose.

Lo sceneggiatore del film, Bert Royal, è adesso in procinto di realizzare uno spin-off della storia, che rappresenterebbe anche il suo debutto alla regia. Il film è ambientato nello stesso liceo, diversi anni dopo Olive. Al momento è presto per sapere quando uscirà il film e se Emma Stone, oggi una star di primo livello, tornerà nel cast, magari con un cammeo. Nel cast del primo film c'erano anche Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Lisa Kudrow, Malcolm McDowell, Amanda Bynes e Thomas Haden Church.