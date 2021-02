UNO: il celebre gioco di carte diventa una commedia action sull'hip hop

News Cinema

Dopo Barbie e altri suoi celebri giochi, il colosso americano dei game, Mattel, porterà al cinema anche il gioco di carte Uno in versione particolare. Il rapper Lil Yachty sarà il protagonista.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha giocato a Uno. Siamo sicuri che siete tantissimi ad esservi divertiti col gioco di carte della Mattel, che è arrivato poi anche in versione digitale. Bene, provate adesso a immaginare di farne in qualche modo il soggetto di un film. Non è così facile, eh? Ma in un momento in cui praticamente qualsiasi gioco, anche il più statico, è diventato un film hollywoodiano, non stupisce sapere che è in preparazione proprio un film intitolato Uno, la cui sceneggiatura è opera di Marcy Kelly.

E c'è già anche il protagonista, il rapper Lil Yachty. Uno, prodotto da Mattel Films, sarà infatti un action comedy ambientato nel mondo dell'hip hop underground di Atlanta. Lil Yachty ha dichiarato in proposito: "Sono elettrizzato di partecipare a questo film con la Mattel. Ho giocato a Uno da bambino e lo faccio ancora oggi, quindi inserirlo in un film sulla scena hip hop di Atlanta da cui sono uscito è davvero speciale. Per me è una cosa molto familiare".

Le origini di Uno, il gioco, sono singolari: fu infatti creato nel 1971 da Merle Robbins, in un negozio di barbiere a Reading, vicino a Cincinnati, per divertire amici e famiglia. La sua popolarità si diffuse velocemente, tanto da costringere Robbins a iniziare a produrlo in serie. In seguito vendette il brevetto a un gruppo di amici, al cui capo c'era Robert Tezak, proprietario di un'impresa di pompe funebri, che proprio nel... retrobottega iniziò la nuova impresa, fondando la International Games, poi assorbita dalla Mattel nel 1992.