Uno di noi: il trailer italiano del dramma con Kevin Costner e Diane Lane, al cinema dal 29 luglio

Arriva il 29 luglio al cinema Uno di noi, storia drammatica di una famiglia, interpretata da Kevin Costner, Diane Lane e Lesley Manville. Il trailer italiano del film.

Tratto da un romanzo di Larry Watson, diretto da Thomas Bezucha, arriva al cinema il 29 luglio il film Universal Uno di noi (Let Him Go), una storia drammatica con un bellissimo cast. Protagonisti del film, di cui vi mostriamo il trailer italiano, sono Kevin Costner e Diane Lane, di nuovo insieme dopo L'uomo d'acciaio, fronteggiati da Lesley Manville, celebre attrice inglese che ricorderete per Il filo nascosto o i film di Mike Leigh.

In un ruolo a lui congeniale, rude come lo abbiamo visto nella serie Yellowstone, Costner è un ex sceriffo che insieme alla moglie lascia il ranch nel Montana in cui vivono, per andare alla ricerca del nipote, dopo la morte del figlio. Lo trovano nella famiglia della suocera, i Weboy, una famiglia terribile che tiene praticamente in ostaggio madre e figlio. I due nonni faranno veramente di tutto pur di riportarli a casa.