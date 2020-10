Univideo e Feltrinelli, un concorso per riaccendere le emozioni in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd

News Cinema

Un concorso legato all'acquisto di Blu-ray, dvd e Ultra HD 4K nei punti vendita Feltrinelli: si vincono migliaia di gift card e si può concorrere all'estrazione di un premio speciale.

Il lockdown dei mesi passati ha portato il pubblico ad allontanarsi dai punti vendita: almeno per quanto riguarda l'acquisto di film in formato fisico Blu-ray, dvd e Ultra HD 4K, è stato deciso da Feltrinelli e Univideo, l'associazione di categoria degli Editori Audiovisivi su media digitali, di rilanciare questa filiera con il concorso "Riaccendiamo le emozioni".

Da oggi sino al 31 ottobre, acquistando un prodotto in uno qualsiasi dei formati citati presso un punto vendita Feltrinelli o su laFeltrinelli.it, sarà possibile vincere migliaia di "gift card" dal valore unitario di 30 euro, spendibili per altri acquisti. Le speranze non si spegneranno in caso si manchi la vittoria: si potrà infatti comunque partecipare all'estrazione di una Smart TV Hisense ULEDTV 4K da 65 pollici!

Non è peregrino ricominciare da Blu-ray e dvd: i film hanno tenuto compagnia alle persone durante l'angoscia del lockdown, ed è giusto che si ricominci da queste esperienze, spesso condivise in famiglia, per far ripartire i consumi. Ecco come Lorenzo Ferrari Ardicini, presidente di Univideo e CG Entertainment, ha commentato l'operazione.

Si tratta di un’iniziativa molto importante, pensata per sostenere i consumi di prodotti culturali e di intrattenimento in un periodo complicato sia per le nostre imprese, sia per i negozi sia per i consumatori. La risposta è fare sistema, collaborare per cercare di far tornare i clienti ad acquistare visitando in punti vendita. Una promozione come "Riaccendiamo le Emozioni" ha proprio questa finalità, ovvero favorire l’acquisto di un oggetto da sempre considerato speciale, come il Dvd o il Blu-ray.