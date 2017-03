Universal Pictures e The Space Cinema ti offrono un'anteprima esclusiva di Ghost in The Shell: prenota subito il tuo invito!

Vuoi vedere in anteprima i primi 12 minuti di Ghost in the Shell più 2 minuti extra di montaggio esclusivo, il tutto in 3D e su grande schermo?

Universal Pictures International Italia e The Space Cinema ti offrono la posibilità di partecipare all'evento esclusivo mercoledì 15 marzo alle 20.30 presso il The Space Moderno di Roma.



Prenota un invito omaggio valido per due persone compilando con i tuoi dati il form qui sotto (nella caso la tua prenotazione sia valida, riceverai successivamente una mail di conferma):



Ghost in the Shell, tratto dalla celebre serie di manga della Kodansha Comics creata da Masamune Shirow, racconta la storia di Major, un agente speciale, un ibrido tra cyborg e umano unico nel suo genere, che guida la task force speciale Section 9. Incaricata di fermare i più pericolosi criminali ed estremisti, la Section 9 dovrà confrontarsi con un nemico il cui obiettivo singolare è quello di annientare i progressi nel campo della cyber technology della Hanka Robotic.

Il film diretto da Rupert Sanders con protagonista Scarlett Johansson arriverà al cinema il 30 marzo prossimo.