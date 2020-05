Unhinged: Russell Crowe guidatore psicopatico nel trailer del thriller che uscirà in America il primo luglio

News Cinema

Nelle intenzioni dei distributori il thriller Unhinged con Russell Crowe uscirà nei cinema americani riaperti il primo luglio. Sperando che sia possibile, vi mostriamo intanto il trailer.

Secondo il comunicato stampa dei Solstice Studios, Unhinged, il thriller di cui vi mostriamo il trailer arrivato fresco fresco, uscirà in America nei cinema riaperti post-pandemia il primo luglio, anzi, "sarà il primo nuovo film a uscire nei cinema americani in accordo con le linee guida della sicurezza del dipartimento di salute pubblica". Noi ci auguriamo che sia possibile senza rischi per nessuno, e intanto vi parliamo del film che ha come protagonista quel gigantesco attore che è Russell Crowe (se avete visto la miniserie The Loudest Voice, capirete che non esageriamo). Questa la trama:

Unhinged è un thriller psicologico che esplora il fragile equilibrio di una società spinta ai limiti, che porta qualcosa di cui tutti abbiamo fatto esperienza - la rabbia automobilistica - fino ad un imprevedibile e scioccante esito. Rachel (Caren Pistorius) è in ritardo per andare al lavoro quando ha una lite a un semaforo con un estraneo (Crowe), la cui vita ne ha fatto un uomo che si sente impotente e invisibile. Presto, Rachel si ritrova, assieme alle persone che ama, bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno sul mondo insegnandole una serie di letali lezioni. Quello che ne consegue è un gioco pericoloso del gatto col topo che dimostra che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta per impazzire.

Nel film, diretto da Derrick Borte, ci sono anche Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie. Non vediamo l'ora di vedere Crowe perdere il controllo, e questo è solo un assaggio. E cercate di non litigare al volante con gli sconosciuti!