Unfrosted: storia di uno snack americano, il trailer italiano ufficiale del film in arrivo su Netflix

News Cinema

Sarà disponibile dal 3 maggio sulla piattaforma questa commedia scritta, diretta e interpretata da Jerry Seinfeld, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Ecco il trailer e la trama di Unfrosted: storia di uno snack americano.

Andata in onda per nove stagioni, tra il 1989 e il 1998, Seinfeld è una sit-com leggendaria, considerata la migliore di tutti i tempi, capace di fare milioni e milioni di spettatori, premiata con 10 Emmy e 3 Golden Globe. Il tutto, in un periodo in cui la grande sbornia delle serie tv era ancora di là da venire.

Seinfeld prendeva il titolo dal suo creatore (co-creatore, c'era anche un certo Larry David) e protagonista, Jerry Seinfeld, uno che grazie a quella sit-com è diventato una leggenda, oltre che multi-milionario.

Dalla fine di Seinfeld, Jerry ha fatto poco o nulla, limitandosi a apparire in qualche cammeo, spesso nei panni di sé stesso, in episodi di alcune serie tv e in qualche film, facendo quale show di stand up comedy e pochissimo altro. Capirete benissimo, quindi, che se Netflix annuncia che il 3 maggio sarà disponibile in streaming un film che vede Jerry Seinfeld coinvolto come sceneggiatore, interprete e perfino regista, per la prima volta nella sua carriera, l'hype è lecito salga alle stelle.

Il film in questione si intitola Unfrosted: storia di uno snack americano, e racconta la storia di come, nel 1963, Kellogg's e Post, aziende che si contendevano la leadership nel settore dei cereali in scatola, fecero a gara per creare un nuovo tipo di snack che avrebbe cambiato per sempre il volto della colazione americana: le Pop Tarts.

Ecco il trailer italiano ufficiale di Unfrosted: storia di uno snack americano:





Unfrosted è stato scritto da Jerry Seinfeld assieme ai collaboratori Spike Feresten, Barry Marder e Andy Robin. Nel cast ci sono anche Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Maria Bakalova, Max Greenfield, Bill Burr, Dan Levy, Christian Slater e Hugh Grant.