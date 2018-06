Unfriended: Dark Web, il trailer del sequel dell'horror found footage della Blumhouse

Nel 2014 l'horror found footage Unfriended, realizzato con un budget di appena un milione di dollari, ne ha portati a casa 64 volte tanto. Quattro anni dopo, il 20 luglio, arriverà nelle sale americane il sequel targato Blumhouse, dove si va, diciamo così, più in profondita, in quel mondo oscuro della rete che tutti vorremmo non esistesse ma che è, ahimé, tragicamente vero.

Si tratta di Unfriended: Dark Web, diretto da Stephen Susco, sceneggiatore (The Grudge, The Grudge 2, Non aprite quella porta 3D ecc.) e produttore al suo debutto alla regia.

I problemi nascono in un gruppo di amici quando uno di loro "prende" un laptop in apparenza abbandonato tra gli oggetti smarriti nel posto in cui lavorava. Navigandoci, scoprono una misteriosa cartella che li conduce nel deep web e assistono, dapprima increduli poi sempre più terrorizzati, alle gesta di un crudele serial killer. Solo che lui li vede e inizia a minacciarli di morte prima, e a ucciderli poi.

Anche se il genere found footage non è tra i nostri preferiti, questo promette bene. Staremo a vedere.