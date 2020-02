Undine: il trailer del thriller sovrannaturale di Christian Petzold in concorso al Festival di Berlino 2020

News Cinema

Il regista, uno dei nomi più importanti del cinema tedesco contemporaneo, racconta una storia ispirata al mito della Sirenetta. Nel cast Paula Beer e Franz Rogowski.

Christian Petzold è uno dei più importanti registi del cinema tedesco contemporaneo, nonché un vero e proprio habitué del Festival di Berlino, dove ha presentato numerosi film (tra i quali l'ultimo, La donna dello scrittore) e dove ha vinto nel 2012 l'Orso d'argento come miglior regista per La scelta di Barbara. Anche alla Berlinale del 2020, che si aprirà la prossima settimana, il 20 febbraio, Petzold sarà in concorso con il suo nuovo lavoro, un dramma romantico dai risvolti soprannaturali dal titolo Undine, di cui vi mostriamo il trailer internazionale con sottotitoli in inglese.

Interpretato dall'attrice feticcio del regista, Paula Beer, e dal protagonista di La donna dello scrittore Franz Rogowski, Undine racconta la storia di di una giovane storica che insegna la storia dello sviluppo urbano di Berlino. Ma, quando l'uomo che ama la lascia improvvisamente, un mito ancestrale sembra prendere il sopravvento: e lei, Undine, deve uccidere l'uomo che l'ha tradita e tornare all'acqua.

Come potete vedere da voi, il trailer di Undine è tanto elegante e affascinante quanto misterioso, e sembra in qualche modo - in un modo tutto suo - evocare la fiaba della Sirenetta.