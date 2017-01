Underworld - Blood Wars: in esclusiva un nuovo spettacolare trailer in italiano

Kate Beckinsale sta per tornare sul grande schermo per la quinta volta nei panni della vampira Selene. Underworld - Blood Wars, nuovo capitolo della saga che racconta l'eterna lotta tra succhiasangue e licantropi, uscirà nei cinema italiani il 6 aprile prossimo.

Diretto da Anna Foerster, il film vede tra i suoi altri protagonisti Theo James, Tobias Menzies, Charles Dance, James Faulkner, Lara Pulver e Alicia Vela-Bailey.



Ve ne mostriamo oggi, in esclusiva, un nuovo spettacolare trailer in italiano: