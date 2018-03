Under the Silver Lake forse a Cannes e in sala a giugno

S'intitola Under the Silver Lake, vede Andrew Garfield nei panni del protagonista ed è il nuovo film di David Robert Mitchell, che magari detto così non vi suona affatto familiare, ma che è il regista dell'horror del 2015 It Follows,.

La A24, produttrice di questo nuovo film, che in Italia arriverà grazie a Cinema Distribuzione, ne ha annunciato la data d'uscita americana per il giugno di quest'anno, il che farebbe intuire che il film di Mitchell è in predicato per un passaggio al Festival di Cannes che si terrà dall'8 al 19 maggio.

Anche It Follows fu presentato a Cannes, alla Semaine de la critique, ma questa volta il peso della A24 e il successo di quel film potrebbero garantire a Mitchell un posto nel concorso principale.

It Follows: Il trailer italiano del film - HD

Interpretato, oltre che da Andrew Garfield, da Riley Keough e Topher Grace, Under the Silver Lake è descritto come un neo-noir ambientato a Los Angeles, ma al momento non sono noti altri dettagli della trama.

Resta da sperare che anche Cinema ne fissi una data d'uscita italiana che non vada troppo oltre quella americana.