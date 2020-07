Uncharted: una foto di Tom Holland dal set annuncia l’inizio riprese

News Cinema

La lavorazione di Uncharted, adattamento della saga di videogiochi, è finalmente cominciata, come si vede da una foto del set postata dal protagonista Tom Holland.

Le riprese di Uncharted sono finalmente cominciate! Lo annuncia una foto postata da Tom Holland su Instagram in cui si vede lo schienale di una tipica sedia da set cinematografico su cui c'è scritto Nate, che sta per Nathan Drake, il personaggio interpretato dall'attore.

Il "povero" adattamento della saga di videogiochi non ha avuto, come molti sanno, una gestazione breve, e la pandemia ha fatto naufragare le speranze di molti: non della Sony, che ha atteso con pazienza che i tempi fossero nuovamente maturi per mettersi al lavoro. Del resto, è dal 2011 che bisognava partire e, mese più o mese meno che differenza fa?

In Uncharted Tom Holland non interpreta un Nathan Drake adulto ma ragazzo. Il Film è quindi una origin-story, in cui troviamo Mark Wahlberg nei panni di Sully, il mentore di Nate. Nel cast ci sono pure Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle. La regia è di Ruben Fleischer (che ha diretto per esempio Venom, Benvenuti a Zombieland e Zombieland: Doppio Colpo) e la sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway. Uncharted arriverà nelle sale americane il 16 luglio del 20121.

Leggi anche Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema