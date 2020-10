Uncharted: Tom Holland si mostra per la prima volta come Nathan Drake

News Cinema

"Piacere di conoscerti, sono Nate" scrive Tom Holland condividendo la prima immagine che lo ritrae come il Nathan Drake protagonista di Uncharted.

È stata una lunga attesa, ma alla fine riusciamo a vedere qualcosa di concreto sull'adattamento cinematografico del popolare videogame Uncharted. Dobbiamo dire grazie al protagonista Tom Holland che ha condiviso su Instagram una fotografia che lo ritrae sul set, la prima immagine in cui abbiamo il piacere di vederlo nei panni dell'eroe del gioco Nathan Drake. Diretto da Ruben Fleischer, Uncharted era stato bloccato lo scorso marzo a causa dell'emergenza sanitaria. Le riprese stavano per iniziare a Berlino quando la produzione ha sospeso i lavori mandando tutti a casa.

Lo scorso luglio è stato battuto il primo ciak, sempre nella capitale tedesca (presumibilmente negli studi Babelsberg dove si girava anche Matrix 4), per poi proseguire in altre location della Spagna. Quello che sappiamo sulla storia è che dovrebbe essere una sorta di origin story e collocarsi tra il flashback di Uncharted 3, in cui vediamo Nathan adolescente, e il primo videogame Drake's Fortune. video Oltre a Tom Holland, fanno parte del cast Mark Wahlberg nel ruolo del mentore Victor Sullivan detto Sully e Antonio Banderas in un personaggio non specificato. Al momento la data di uscita al cinema per Uncharted è fissata per il 16 luglio 2021.