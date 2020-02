Uncharted, Tom Holland: "Cominciamo a girare a marzo"

News Cinema

Tom Holland ha confermato che Uncharted si comincia a girare tra un mese, al 90% con la regia di Ruben Fleischer.

Pare che per il film di Uncharted ci sia una luce in fondo al tunnel: Tom Holland, interprete come sappiamo di un giovane Nathan Drake in quella che sarà un'origin story del personaggio videoludico, ha confermato ai microfoni di IGN che le riprese di Uncharted cominceranno a marzo. Nonostante in effetti la data d'uscita del film tratto dalla saga dei Naughty Dog sia stata collocata nel marzo 2021, le vicissitudini di questa preproduzione sono state infinite, come abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato a quello che sappiamo sul film di Uncharted. In particolare, pur mancando un mese al primo ciak, non sappiamo ancora in via ufficiale chi ne sarà il regista, vista la recente defezione di Travis Knight: sembrerebbe che il Ruben Fleischer di Venom stia per finalizzare il contratto sul filo di lana, salvando la situazione, quindi vi terremo informati. Nel frattempo, ecco una selezione di quanto dichiarato da Tom Holland, sul red carpet di Onward, il nuovo cartoon Pixar di cui è uno dei doppiatori originali.

E' stato interessante, ero a un tavolo con Tom Rothman della Sony Pictures, parlavamo di videogiochi e io ho detto: "Ho appena finito Uncharted". E lui: "Beh, perché non interpreti Nathan Drake?" Mi ricordo di aver detto: "Farei qualsiasi cosa per interpretare Nathan Drake, vi prego, sarebbe fantastico!" Cominciamo a girare tra quattro settimane, Mark Wahlberg sarà un Sully favoloso. La squadra di stuntmen che abbiamo a Berlino ha fatto un lavoro pazzesco nel preparare le scene d'azione, sarà eccitante. [...] Mark Wahlberg e io passeremo un'estate fantastica insieme!