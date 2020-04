Uncharted, The Nightingale e altri film della Sony hanno subito una variazione della data di uscita

News Cinema

Complessa risistemazione di tutto il listino Sony dei prossimi tempi, non solo di Spider-Man.

Dell’annuncio dell’atteso Spider-Man 3 vi abbiamo parlato in altra sede, in fondo di tratta di una collaborazione con la Marvel, ma la Sony ha dovuto rivoluzionario tutto il suo calendario di uscite americane, come del resto anche la concorrenza, a causa del perdurare della pandemia di Covid-19.

Parliamo di Superconnessi, un’avventura animata per famiglie di Phil Lord e Chris Miller, che è stata spostata solo di un mesetto, dal 18 settembre al 23 ottobre, probabilmente aiutati dalla facilità per gli animatori di lavorare da remoto. C’è poi il sequel Escape Room 2, per ora spostato di soli due giorni, anche se ora è previsto nel 2021, l'1 gennaio, e non più nel 2020, il 30 dicembre. Chissà che non sia una ragione scaramantica. Per quanto riguarda l’uscita di Natale di Sony, The Nightingale, con Dakota Fanning e Elle Fanning, è stato spostato dal 25 dicembre a data da destinarsi.

Anche il 2021 è ormai un puzzle di uscite rinviate, spostate, indecise. Due pellicole coinvolgono il comico Kevin Hart, decisamente molto più amato in patria che in Italia: sono Fatherhood di Paul Weitz, spostato dal prossimo autunno al 2 aprile 2021 e di Man From Toronto, con Woody Harrelson che ha sostituito all’ultimo momento Jason Statham, che dovrebbe uscire un paio di mesi dopo, il 20 novembre 2021.

Tornando all’animazione, è stato spostato Vivo dalla primavera al 4 giugno 2021. Si tratta del primo musical della Sony Pictures Animation, con delle canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, mentre Hotel Transylvania 4 è attualmente previsto per il 6 agosto 2021, non più nel dicembre, uno dei rari casi di anticipazione dell’uscita.

Infine novità per l’adattamento dai videogame Uncharted, ora previsto in sala dal 16 luglio 2021, non più l’autunno prossimo. Come detto, poi, il sequel di Spider-Man Far From Home sarà nei cinema il 5 novembre 2021, mentre l’anno successivo, il 7 ottobre 2022, sarà la volta del sequel dell’animato Un nuovo universo (Into the Spider-Verse).