Uncharted, rimandate le riprese per Coronavirus, in una lunga storia di slittamenti

Anche Uncharted con Tom Holland subisce lo stop alla produzione per il Coronavirus: nel caso di questo progetto, piove più che mai sul bagnato.

Ormai sembra quasi superfluo segnalare gli stop alla produzione di film hollywoodiani causa Coronavirus. Nel caso di Uncharted con Tom Holland, viene però da pensare che la sorte in generale non sia mai stata benevola con questo adattamento dall'omonimo videogioco Naughty Dog. La Sony Pictures aveva collocato l'inizio delle riprese in aprile a Berlino, eravamo quindi nelle ultime fasi di preproduzione per il film diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Holland con Mark Wahlberg nel ruolo del mentore Sully. Per ora lo stop riguarda solo appunto la preproduzione, prolungata di sei settimane, ma ci sembrerebbe troppo ottimista una partenza a maggio proprio a Berlino, persino quando le riprese di Matrix 4 sono state interrotte proprio da quelle parti.

Come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo su quello che sappiamo sul film di Uncharted, il progetto si trascina ormai da dieci anni, tra mille ripensamenti, mille defezioni e svariati posticipi. Al momento la Sony non ha messo in forse l'uscita nel marzo 2021, ma se le riprese dovessero iniziare in autunno lo slittamento totale è estremamente probabile.

Chiusi in casa, a questo punto non ci rimane che riavviare le avventure di Nathan Drake sulle nostre PS4 (o PS3, per i capitoli più vecchi non rimasterizzati). Leggi anche Cosa sappiamo di Uncharted - Il film