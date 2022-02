Uncharted primo al boxoffice italiano del weekend, grandi risultati nel mondo

News Cinema

Uncharted con Tom Holland conquista facilmente la vetta del botteghino italiano del weekend, ma è partito benissimo anche nel mondo intero. Da noi lo seguono Assassinio sul Nilo e il documentario Ennio.

Uncharted con Tom Holland, versione cinematografica della saga di videogiochi Sony / Naughty Dog, all'uscita si è prevedibilmente piazzato primo al boxoffice italiano del weekend, con 2.400.000 euro registrati in quattro giorni: il film è corresponsabile di un ulteriore aumento generale degli spettatori cinematografici, salito secondo la Cinetel di un altro 52%. Il lungometraggio di Ruben Fleischer comunque, cointerpretato da Mark Wahlberg, è partito bene in tutti i territori: è decollato con 51 milioni di dollari negli States, per un totale mondiale già di 139. Il suo budget è di 120, ma non avrà di certo problemi a superare la fatidica soglia dei 250, dato che la sua uscita è programmata anche per marzo in Cina (dove l'analogo Tomb Raider si comportò molto bene al botteghino).

Scende dal primo al secondo posto Assassinio sul Nilo da Agatha Christie, diretto e interpretato da Kenneth Branagh: incassa un altro 1.185.000 euro e raggiunge quindi il totale italiano di 3.565.000. Al momento nel mondo viaggia sui 75.814.000 dollari: ancora lontano dal recuperare il suo budget di 90, però il suo esito conferma l'affezione sempiterna per questo genere di materiale "classico".

Entra in terza posizione il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, dedicato al maestro (nonché suo amico e collaboratore storico): il compositore Ennio Morricone, colonna del cinema italiano e mondiale. Al botteghino ha rastrellato 650.000 euro in quattro giorni, anche se, calcolando la cifra registrata qualche tempo fa nelle anteprime, il suo risultato complessivo ammonta a 968.000.