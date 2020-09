Uncharted, prime foto rubate dal set con Tom Holland e Mark Wahlberg

News Cinema

Il prequel della serie Uncharted è in lavorazione a Berlino, dove qualcuno ha immortalato Tom Holland e Mark Wahlberg sul set...

Con l'uscita per ora confermata nel luglio del 2021, il film tratto dalla serie di videogiochi Uncharted è in produzione in Europa, per la precisione le riprese si stanno svolgendo a Berlino: qualcuno è riuscito a cogliere due prime foto dal set (le vedete nell'embed da Twitter qui in basso), immortalando una sequenza in cui Tom Holland (Nathan da giovane) e Mark Wahlberg (il suo mentore Sully) discutono elegantemente vestiti in quella che sembra una grande occasione. Speriamo che anche il film di Ruben Fleischer si riveli una grande occasione, anche se stando alle parole di Holland tutto sta andando alla grande: una buona notizia per un progetto che si è trascinato per dieci anni e funge da prequel alle vicende narrate nella serie videoludica a cura dei Naughty Dog e pubblicata su Playstation 3 e 4.

Qualche fan comunque ha già da ridire su questi due scatti rubati: Sully dovrebbe avere i baffi, ma Wahlberg si presenta sbarbato col suo solito look. Ci faremo una ragione di questo e di altri tradimenti?