Uncharted perde anche il regista Travis Knight

Non c'è pace per l'adattamento del videogame che al cinema dovrebbe essere interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg.

Ancora problemi per il travagliato adattamento cinematografico della saga videoludica Uncharted, lanciata nel 2007. Un paio di mesi fa si era diffusa la notizia che il film - che dovrebbe avere come protagonista Tom Holland nel ruolo dell'avventuriero Nathan Drake, affiancato da Mark Wahlberg come Sully, aveva trovato un regista: il Travis Knight di Bumblebee. Bene (anzi, male), proprio a fine anno si è saputo che Knight ha abbandonato il progetto.

Il film è dunque di nuovo in stand-by. Sono anni che si cerca di portare sullo schermo il personaggio del gioco per Playstation, che gira il mondo alla ricerca di leggendari tesori. Nel 2010 David O. Russell avrebbe dovuto realizzare il film, dove l'allora più giovane Wahlberg avrebbe dovuto essere Drake. Un movimento nato su internet avrebbe voluto invece nel ruolo Nathan Fillion.

Prima di Knight era stato coinvolto nel progetto Dan Trachtnenberg, che a sua volta aveva sostituito Shawn Levy, che era entrato al posto di Joe Carnahan, subentrato a Seth Gordon, dopo Neil Burger che aveva sostituito Russell. Sembra un po' una versione cinematografica di "Alla fiera dell'Est", ma è così che sono andate le cose fino ad oggi.

E ora, altro giro altra corsa, in attesa di notizie più concrete e positive. Per il riassunto delle puntate precedenti, qua tutto quello che sappiamo finora di Uncharted al cinema.