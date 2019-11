News Cinema

Nel film di Travis Knight l'attore affiancherà dunque il protagonista Tom Holland.

Alla fine sembra proprio che Mark Wahlberg ce l’abbia fatta a entrare nel progetto Uncharted. L’attore ha tentato per anni di portare sul grande schermo il famoso videogioco nel ruolo del protagonista Nathan Drake. Adesso però che la Sony ha deciso di farne una origin story e la parte del protagonista è andata a Tom Holland, Wahlberg è entrato in trattative con la compagnia per il ruolo di Victor “Sully” Sullivan. Si tratta di una figura fondamentale per l’intera vicenda, in quando il cacciatore di tesori è una sorta di mentore/migliore amico per Nathan, colui che in qualche modo lo ha indirizzato verso la sua vita di avventuriero.

A dirigere l’adattamento cinematografico di Uncharted sarà Travis Knight, acclamato regista di Kubo e la spada magica per la Laika e successivamente autore del discreto successo di Bumblebee, spin-off del franchise Transformers che vedeva protagonista Hailee Steinfeld. Non si sa ancora chi firmerà la sceneggiatura della produzione: anche se in passato varie versioni sono state scritte da autori come Joe Carnahan, Mark Boal e addirittura David O. Russell, a quanto pare si sta cercando un'altra penna per riscrivere la storia e conseguentemente firmarla.

Continuano così ad aumentare i film che vedranno impegnato Mark Wahlberg: prossimamente vedremo l’attore nel crime-movie Wonderland, dove è stato diretto dal fido Peter Berg. Poi toccherà ad Antoine Fuqua e il film di fantascienza Infinite, seguito dal dramma familiare Good Joe Bell. Ah, poi ci sarebbe anche il tanto “chiacchierato” adattamento de L’uomo da sei milioni di dollari, ma il progetto sembra essere andato perduto nei meandri di Hollywood…