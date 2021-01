Uncharted, i tesori che Tom Holland cercherà nel film, ecco le foto

News Cinema

Condivisi su Twitter dalla produzione del film Uncharted con Tom Holland, tratto dall'omonimo videogioco, alcuni scatti delle reliquie che il giovane Nathan Drake inseguirà...

Noi orfani di Indiana Jones (si spera ancora per poco) non possiamo che sperare nel sapore dell'avventura classica attendendo Uncharted, il film con Tom Holland prequel della saga videoludica firmata Naughty Dog e pubblicata da Sony: conoscendo questa necessità, la produzione del lungometraggio diretto da Ruben Fleischer ha condiviso via Twitter quattro immagini di reliquie misteriose che saranno legate a quest'avventura. Ricordiamo che Tom interpreta un giovane Nathan Drake, in una sorta di prequel - origin story del personaggio, legato al suo mentore Sully (Mark Wahlberg), in rotta con un misterioso villain pare interpretato da Antonio Banderas. Ecco le immagini.

Una mappa del mondo antica e incompleta, una croce già in precedenza mostrata ma ora usata anche come chiave, una statua (di un antenato come Francis Drake? Di un personaggio legato alla scoperta da fare?): elementi che raccontano l'essenza del marchio, fatta di avventura, ricerche e azione. In attesa che il film esca nel luglio di quest'anno, soeriamo che un teaser trailer si mostri a breve.



