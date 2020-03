Uncharted, Antonio Banderas entra nel cast delle avventure di Nathan Drake

News Cinema

Il Nathan Drake di Tom Holland nell'Uncharted diretto da Ruben Fleischer incontrerà anche Antonio Banderas, oltre a Mark Wahlberg.

Ora che il film di Uncharted si è stabilizzato, con la regia di Ruben Fleischer e un'uscita collocata nel marzo del 2021, il cast comincia ad aprirsi ad altri contributi: Antonio Banderas si è infatti ora unito alla squadra che vede già Tom Holland nei panni di Nathan Drake da giovane, oltre a Mark Wahlberg nel ruolo del mentore Victor Sullian detto "Sully". Lo scoop del coinvolgimento di Banderas è stato dato da Variety, che ha aggiunto al suo nome quelli di Sophia Ali e Tati Gabrielle. Non è però stato rivelato quale parte interpreteranno gli attori appena annunciati, anche se, visto il prestigio di un Banderas peraltro da poco nomination all'Oscar come migliore protagonista di Dolor y Gloria, ci aspetteremmo il villain della situazione. Le riprese, ricordando quanto Holland ha dichiarato qualche giorno fa, dovrebbero partire in estate. Che si veda finalmente sul serio una luce alla fine del tunnel, per questo progetto trascinatosi per dieci anni? Leggi anche Cosa sappiamo sul film di Uncharted