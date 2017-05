Una Vita: il regista Stéphane Brizé e Nanni Moretti presentano il film domani al Nuovo Sacher

Una Vita, il film di Stéphane Brizé tratto dal primo romanzo di Guy de Maupassant, uscirà nei cinema italiani il 1 giugno, distribuito da Academy Two. Il pubblico romano avrà però l'occasione di vederlo in anteprima (a pagamento) mercoledì 31 maggio alle 20.45 al cinema Nuovo Sacher, dove sarà presentato dal padrone di casa Nanni Moretti insieme allo stesso regista



Una Vita, che vede protagonisti Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Swann Arlaud, e Yolande Moreau, racconta l'esistenza di Jeanne, una giovane donna che nella Normandia del 1819 esce dal convento in cui ha studiato e abbandona i suoi sogni da bambina e la sua innocenza per sposare un visconte locale, Julien de Lamare. Mentre Julien si rivela il più infedele dei mariti, Jeanne affida ogni suo sentimento al figlio Paul, che crescendo si rivelerà più interessato al denaro che agli affetti.

