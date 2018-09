Una storia senza nome: in esclusiva una clip del film di Roberto Andò presentato a Venezia 2018

Il cinema nel cinema è di scena nel nuovo film di Roberto Andò, Una storia senza nome, presentato in chiusura del Festival di Venezia 2018 e in arrivo nelle sale il 20 settembre. La scrittura e la produzione di un film che si ispira, creando non pochi problemi, al furto realmente avvenuto molti anni prima di un quadro di Caravaggio. Di mezzo, ci sarà anche la mafia. Protagonisti Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Renato Carpentieri.

In questa scena, che vi presentiamo in esclusiva, un misterioso 'grande vecchio' racconta una storia perfetta per un film alla timida segretaria Micaela Ramazzotti, in realtà sceneggiatrice ombra del pluri premiato, ma in crisi creativa, Alessandro Gassmann.



Una storia senza nome: Clip ufficiale esclusiva del Film - HD