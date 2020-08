Una sirena a Parigi: il trailer del fantasy urbano e romantico in uscita il 20 agosto

News Cinema

Debutterà al cinema il 20 agosto con Vision Distribution e Cloud 9 Una sirena a Parigi, che mescola elementi fantastici e surreali con la magia dell'amore ed è diretto da Mathias Malzieu, autore del romanzo omonimo.

Arriverà nelle sale italiane il 20 agosto, per ricordarci che nessuna emozione è più importante e travolgente dell'amore, soprattutto quello inaspettato e improvviso, la rom com fantasy Una sirena a Parigi, che viene dalla Francia. Distribuito da Vision Distribution e Cloud 9 Film, è scritta e diretta da Mathias Malzieu, cantante, musicista e scrittore che è autore dell'omonimo romanzo che ha ispirato il film, e che in Italia è stato pubblicato da Feltrinelli. Protagonisti di una favola metropolitana dove il gusto retrò si mescola a battute brillanti e a un pizzico di surreale, e che è incentrata su una strana coppia formata da un uomo e una sirena, sono Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy De Palma, Tchéky Karyo e Romane Bohringer.

Malzieu, che definisce l'amore "un ingrediente magico che permette al sogno di cristallizzarsi", spiega così l'idea del romanzo e in particolare del film, che comincia in una Parigi piovosissima: "Avevo già in mente di scrivere di personaggi refrattari all’amore, ma l'evento scatenante è stato l'alluvione del 2016 a Parigi: il paesaggio sembrava filtrato attraverso una lente d'ingrandimento, un po’ come succede dopo una tempesta di neve, pericoloso e poetico al tempo stesso. E quando è stato trovato un pesce gatto, mi è venuta voglia di farne una sirena. Immaginavo che sarebbe stata l'ultima delle sirene e che il mio eroe sarebbe stato un cantante o un personaggio uscito dalle pagine di un libro di letteratura. Avevo immagini molto forti nella testa, così mi è venuta subito voglia di scrivere una commedia che richiamasse gli anni Cinquanta, romantica e stravagante al tempo stesso…".

Questa la sinossi ufficiale di Una sirena a Parigi, di cui è stato diffuso il trailer:

Tutto accadde nell'estate del 2016: una pioggia torrenziale inonda le strade di Parigi, la Senna esonda e la città è immersa in un'atmosfera apocalittica. I dispersi aumentano di ora in ora mentre il fiume trascina con sé detriti e oggetti di ogni tipo. Gaspard Snow viene attratto da un canto melodioso e, seguendone il suono, scopre il corpo ferito di una sirena adagiata sotto un ponte. Decide di condurla a casa sua per curarla ma nel frattempo lei svela a Gaspard il suo potere misterioso: chiunque ascolti il suo canto cade vittima del suo fascino e si innamora perdutamente di lei. É un incantesimo al quale non può sottrarsi neanche Gaspard, così convinto di essere immune all'amore. Insieme troveranno il modo di superare ogni oggettiva avversità dovuta alle loro diverse "nature"…