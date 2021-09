Una relazione: nei cinema italiani per tre giorni il film d'esordio di Stefano Sardo - Trama, trailer, interviste

News Cinema

Presentato in anteprima alle Giornate degli Autori durante il Festival di Venezia 2021, l'opera prima del noto sceneggiatore sarà nelle sale di alcune città italiane il 13, 14 e 15 settembre. Una relazione racconta cosa succede quando una coppia, dopo 15 anni, decide di separarsi in amicizia.

Alice e Tommaso hanno invitato a cena i loro migliori amici, sulla terrazza di un appartamento romano (quartiere Pigneto, a naso).

Il clima è sereno, anche se tra i due padroni di casa corre una sotterranea tensione. A un certo punto, i due si decidono a fare l'annuncio che è stato il motivo di quel ritrovo: no, non stanno per sposarsi, né aspettano un bambino. Al contrario, dopo quindici anni insieme, si stanno lasciando. In amicizia, con serenità, in modo graduale e restando amici in modo naturale. Almeno è quel che credono, nella speranza forse illusoria di poter tenere sotto controllo la parte dolorosa della vita.

Comincia così Una relazione, il film che segna l'esordio alla regia di Stefano Sardo, sceneggiatore di serie tv come In Treatment, 1992 e le sue successive stagioni, e di film Il ragazzo invisibile (1 e 2), Monolith e Il divin codino. Presentato in anteprima alle Giornate degli Autori, sezione Notti Veneziane, nel corso del Festival di Venezia che si è appena concluso, Una relazione sarà nei cinema italiani cinema il 13, 14 e 15 settembre, protagonista di un'uscita evento in molte città italiane distribuito da Ascent Film, che lo ha prodotto con Nightswim, La Onda, e in collaborazione con Amazon Prime Video e Rai Cinema.

Questo il trailer di Una relazione:



Una relazione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Sceneggiato dallo stesso Sardo assieme a Valentina Gaia, Una relazione vede Elena Radonicich e Guido Caprino nei panni di Elena e Tommaso, ma nel cast ci sono anche Thony, Francesca Chillemi, Isabella Aldovini, Alessandro Giallocosta, Jalil Lespert, Enrica Bonaccorti, Daniela Piperno, Sara Mondello, Tommaso Ragno, Luigi Diberti e Libero De Rienzo, alla sua ultima apparizione cinematografica prima della sua prematura scomparsa.

A Venezia Mauro Donzelli ha intervistato per noi Sardo, la sua co-sceneggiatrice Gaia e i due protagonisti Radonicich e Caprino. Ecco il video dell'intervista:



Una relazione: La nostra Intervista a Stefano Sardo, Guido Caprino, Elena Radonicich e Valentina Gaia - HD

