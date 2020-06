Una ragazza e il suo sogno: curiosità, location e ispirazione della commedia con Colin Firth

News Cinema

Nel 2003 Colin Firth ha girato con Amanda Bynes un film leggero e scanzonato che si rifaceva a un classico di Vincente Minnelli con Rex Harrison e Sandra Dee.

Quando ha recitato in Una ragazza e il suo sogno, Colin Firth, fuori dall'Inghilterra, cominciava appena a diventare un volto noto. Protagonista di Febbre a 90°, libero adattamento del libro di Nick Hornby, e co-protagonista, insieme a Rupert Everett, de L'importanza di chiamarsi Ernest (da Oscar Wilde), aveva da due anni interpretato Marc Darcy ne Il diario di Bridget Jones, nel quale aveva lasciato il segno con il suo maglioncino natalizio con renna. Nel regno Unito, invece, l'attore aveva già uno stuolo di ammiratrici, e per questo il regista Dennie Gordon decise di affidargli, nel film di cui vi parliamo, il ruolo di un'eminente figura politica britannica alle prese con una paternità a sorpresa.

In Una ragazza e il suo sogno, che appartiene al genere commedia ed è uscito nel 2003, recitano anche Amanda Bynes, Kelly Preston, Oliver James e Jonathan Price. La storia che il film narra non è nuova. A raccontarla sono state tanto una pièce teatrale degli anni '50 che un film di un regista molto famoso: Vincente Minnelli.

Una ragazza e il suo sogno: la trama e il trailer

Una ragazza e il suo sogno segue le peripezie di Daphne, una diciassettenne di New York che non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno decide di salire su un aereo, decisa a coronare il suo sogno: andare a Londra a incontrarlo. Durante il volo, la ragazza conosce un giovane musicista, Ian, dal quale apprende che suo padre è candidato come Primo Ministro ed è prossimo alle nozze. Henry Dashwood, infatti, è il rampollo di una nobile famiglia e aveva conosciuto Libbie, la madre di Daphne, in un viaggio in Marocco. I due si erano innamorati, ma a causa della loro diversa condizione socio-economica, il consigliere di Henry aveva convinto con un escamotage Libbie a lasciare l’amato e a tornare negli States incinta. Quando Daphne arriva a Londra, irrompe nella vita del padre, sconvolgendola con il suo energico modo di fare e le sue abitudini, così lontane da quelle dell'aristocrazia inglese. L'unica che sembra accoglierla bene è sua nonna Jocelyn, la madre di Henry. Diverso trattamento le riservano Glynnis, la promessa sposa del padre, e sua figlia Clarissa. Nonostante la sua grande capacità nel mettersi nei guai, Henry non è irritato dal comportamento di Daphne, fino a quando non si rende conto che la sua presenza potrebbe compromettere le imminenti elezioni.

Una ragazza e il suo sogno: il trailer del film

La commedia di William Douglas-Home e il film di Vincente Minnelli Come sposare una figlia che hanno ispirato Una ragazza e il suo sogno

La fonte di ispirazione di Una ragazza e il suo sogno è la commedia del 1955 "The Reluctant Debutante", scritta dal drammaturgo inglese William Douglas-Home. Venne rappresentata prima a Brighton e poi a Londra e aveva compre protagonista una giovane Anna Massey, che ricordiamo in Bunny Lake è scomparsa di Otto Preminger, Frenzy di Alfred Hitchcock, Il grano è verde di George Cukor e nel recente L'uomo senza sonno. La trama della pièce ruotava intorno a una famiglia aristocratica inglese alle prese con il debutto in società della figlia, promessa per errore dalla madre a un donnaiolo impenitente invece che a un ottimo partito.

Nel 1958 "The Reluctant Debutante" diventò un film in bianco diretto da Vincente Minnelli e intitolato Come sposare una figlia. Prodotto dalla MGM e dalla Avon Productions, fu girato a Parigi e aveva un cast straordinario, formato da Rex Harrison, Kay Kendall e da una strepitosa Sandra Dee, che all’epoca aveva 16 anni. C'era anche Angela Lansbury, nel ruolo di una cugina. La storia che narrava aveva per protagonista una ragazza di nome Jane che arriva a Londra per far visita al padre, tale Lord James Broadbent, e alla sua nuova moglie Sheila. Quest'ultima, colpita dalla bellezza della ragazza, decide di farla debuttare in società. Durante il ballo del debutto, Jane non mostra alcun interesse per quelli che la matrigna giudica "buoni partiti" e ciò rende difficile la scelta di un degno accompagnatore per i balli. La ragazza dimostra infatti di avere molta simpatia per David Parkson, un giovane americano che suona la batteria in un'orchestra ed è ritenuto un pericoloso dongiovanni. Sheila, invece, ha messo gli occhi sul ricco David Fenner. Ecco una scena del film:

Cinque curiosità su Una ragazza e il suo sogno