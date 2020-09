News Cinema

Una petizione per una statua a Chadwick Boseman nella sua città natale

Daniela Catelli di 01 settembre 2020

In migliaia firmano una petizione per una statua di Chadwick Boseman nella sua città natale, Anderson in North Carolina, al posto di un memoriale per i confederati.

L'emozione creata nel mondo dalla morte prematur di Chadwick Boseman non accenna ad attenuarsi, anzi. Il protagonista di Black Panther ha lavorato negli ultimi quattro anni senza far trapelare al mondo la terribile battaglia che stava combattendo, dimostrandosi eroico nella vita, a detta di tutti, come il suo più celebre personaggio. È morto Chadwick Boseman: la famiglia Marvel perde il suo Black Panther Leggi anche Tra le iniziative volte a ricordarlo una delle più singolari è una petizione in rete, che ha rapidamente superato le 10.000 firme, per dedicargli una statua nella sua città natale, che è Anderson, in South Carolina. La proposta è che la statua vada a sostituire il monumento in memoria dei Confederati che si trova nel luogo. Queste le parole del promotore della petizione.

Il monumento ai Confederati appartiene a un museo e non ha diritto di essere in mostra qua. Credo che la comunità dovrebbe unirsi per onorare una persona di Anderson che è riuscita a cambiare l'industria cinematografica. Lui ha aperto molte porte ai giovani attori neri con i suoi ruoli da protagonista in film come Black Panther o Marshall. È solo naturale che la sua città natale renda onore a quello che ha fatto. Non c'è alcun bisogno di controversie politiche in merito a questa decisione". La petizione è indirizzata al sindaco di Anderson Terence Roberts, al governatore Henry McMaster e ad altri amministratori locali. Al momento nessuno di loro ha ancora risposto.

