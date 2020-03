Una pazza giornata di vacanza: il film da vedere e commentare insieme oggi con SimulWatch

News Cinema

Uno dei film simbolo della commedia americana anni Ottanta, scritto e diretto da John Hughes con Matthew Broderick protagonista. Appuntamento su SimulWatch alle ore 17.

La visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online, è tutta all'insegna dell'evasione e del divertimento: il film che vi proponiamo è infatti Una pazza giornata di vacanza.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi venerdì 20 marzo alle ore 17.

Una pazza giornata di vacanza è stato scritto e diretto dal regista che più di ogni altro è il simbolo della commedia hollywoodiana degli anni Ottanta, e che ha plasmato l'immaginario di tutta una generazione: John Hughes, l'autore di Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare, Breakfast Club, La donna esplosiva e Bella in rosa, giusto per citare solo alcuni titoli. Uscito nel 1986, vede protagonista Matthew Broderick nei panni di un liceale che organizza, con la complicità del suo migliore amico e della sua ragazza, un piano per marinare la scuola e trascorrere una rocambolesca avventura in giro per le strade di Chicago al volante della Ferrari d'epoca del padre del suo compare.

Campione di incassi negli USA, è diventato nel corso degli anni un cult movie a tutti gli effetti. Nel film, Broderick rompe spesso la quarta parete, ovvero si rivolge direttamente al pubblico andando contro le normali convenzioni del racconto cinematografico In uno di questi suoi monologhi rivolti al pubblico, pronuncia una frase diventata un vero e proprio manifesto: "La vita scappa via in fretta, se uno non si ferma e non si guarda intorno rischia di sprecarla."





