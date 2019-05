Una nuova settimana a tutto SimulWatch, da Paolo Sorrentino a Spike Lee

Ecco cosa vi proponiamo per questa settimana noi di Coming Soon per sfruttare al meglio le potenzialità di SimulWatch, la nostra app che, oltre a essere un motore di ricerca per i film in streaming, vi permette di commentare coi vostri amici il film che avete scelto di vedere grazie alla funzione di proiezione condivisa.

Lunedì 13 maggio alle 21:30 festeggiamo il compleanno di Harvey Keitel rivendendolo al fianco di Michael Caine in Youth - La giovinezza, diretto da Paolo Sorrentino.

Martedì 14 è invece il compleanno di George Lucas, che non è solo l'ideatore dell'universo di Star Wars, ma anche il regista di un film bellissimo come American Graffiti, fissato il proiezione pubblica per le 20:30.

Mercoledì 15 prepariamoci all'uscita, questa settimana l'horrro social-tecnologico di Unfriended: Dark Web nei cinema italiani rivendendo e commentado assieme il primo Unfriended, alle 22.

Mentre si sta svolgendo la 72esima edizione della manifestazione più imprortante del mondo del cinema, giovedì 16 alle 21 la proiezione pubblica che vi suggeriamo è quella di The Square, il film di Ruben Ostlund che ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes del 2017.

Venerdì 17, al termine di una faticosa settimana di lavoro, rilassiamoci alle 21:30 con la commedia interpretata da Steve Martin e John Candy Un biglietto in due.

Sabato in famiglia, il 18 maggio alle 18, con la proiezione condivisa del cartoon DreamWorks Spirit - Cavallo Selvaggio.

E domenica 19, alle 22, tutti pronti per rivedere e commentare un grandissimo film: Fa' la cosa giusta di Spike Lee, che debuttava esattamente trent'anni fa proprio a Cannes.