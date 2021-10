Una notte da dottore: in anteprima esclusiva il poster della commedia con Diego Abatantuono e Frank Matano

News Cinema

Il 28 ottobre, una coppia scatenata e divertente conquisterà le nostre sale: Frank Matano e Diego Abatantuono. I due attori sono protagonisti della commedia di Guido Chiesa Una notte da dottore, di cui abbiamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale.

Si conoscevano da molti anni Diego Abatantuono e Frank Matano, ma non avevano mai avuto l'opportunità di lavorare insieme. Poi è arrivato Guido Chiesa, che li ha trasformati in una strana coppia nella commedia Una notte da dottore, che arriverà nelle nostre sale il 28 ottobre distribuita da Medusa Film. Come suggerisce il titolo, il film è ambientato di notte e vede protagonisti un medico che effettua visite a domicilio e un raider, due lavori che in epoca di pandemia sono stati fondamentali. Qui però non si parla di Covid ma di imprevisti, di rapporti umani, di amicizia.

I protagonisti di Una notte da dottore, in cui la comicità è sia di battuta che di situazione, si incontrano per caso. Diego Abatantuono è il medico (tale Pierfrancesco Mai) e sta attraversando una fase dolorosa della sua vita, e per questo mangia e beve smodatamente. Per via di un colpo della strega e una puntura sbagliata, si ritroverà a cedere i ferri del mestiere al raider Mario (Frank Matano), guidandolo tramite un auricolare, e nel frattempo i due faranno le consegne che spettano al ragazzo.

Abatantuono e Matano si sono divertiti tantissimo a dividere il set, il termometro e lo stetoscopio, e spesso scoppiavano a ridere durante una scena, costringendo il povero Chiesa a ricominciare da capo.

Una notte da dottore si basa su una sceneggiatura di Alessandro Aronadio, Renato Sannio e dello stesso Guido Chiesa ed è una produzione Colorado Film. Oggi vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il poster, insieme alle prime foto di scena. Il film avrà la sua anteprima alla diciannovesima Festa del Cinema di Roma, dove sarà presentato nell’ambito della sezione autonoma e parallela Alice nella Città come Evento Speciale.