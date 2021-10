Una notte da dottore: Diego Abatantuono e Frank Matano travolgente coppia medica nel trailer del film

News Cinema

Frank Matano e Diego Abatantuono recitano per la prima volta insieme nella commedia di Guido Chiesa Una notte da dottore. Dello scatenato film, che sarà nella selezione di Alice nella Città alla prossima Festa del Cinema di Roma, è arrivato fresco fresco lo spiritossissimo trailer.

Strano che, in tutti questi anni, nessuno abbia mai pensato a far duettare, come fossero Jack Lemmon e Walter Matthau o John Belushi e Dan Aykroyd, Frank Matano e Diego Abatantuono, campano-americano il primo e milanese doc il secondo. Per fortuna ad avere questa brillante idea è stata la Colorado Film, che ha affidato alle sapienti mani di Guido Chiesa un film nel quale, unendo le forze, i due potessero passarsi con disinvoltura la palla della comicità e attraversare una città di notte nei panni di due personaggi con cui la sorte non è stata certo benevola.

Una notte da dottore, che uscirà il 28 ottobre distribuito da Medusa Film, è una commedia avventurosa ad alto tasso di imprevisti. Diego Abatantuono è un medico che effettua visite a domicilio di notte e sfoga la propria infelicità nell'alcool e nel cibo che fa schizzare il colesterolo alle stelle, mentre Frank Matano è un povero raider dal cuore d'oro. Si incontrano, anzi si scontrano, e siccome la bici del secondo e la schiena del primo sono fuori uso, decidono che il rider diventerà un medico che adeguatamente istruito presterà cure di ogni numero, genere e caso. Nel frattempo, non dimenticheranno di consegnare pizze, hamburger e così via. Ovviamente ne succederanno delle belle, come si vede dal trailer appena diffuso, in cui Abatantuono è divertente e caustico, mentre Matano è buffo, goffo e tenerone.

Una notte da dottore, che è sceneggiato dallo stesso Guido Chiesa insieme a Renato Sannio e Alessandro Aronadio, sarà alla sedicesima Festa del Cinema di Roma, dove verrà presentato come Evento Speciale nell'ambito della sezione autonoma e parallela Alice nella Città.