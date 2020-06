Una lucertola con la pelle di donna: Lucio Fulci tra erotismo, sogno e violenza

News Cinema

Florinda Bolkan, Jean Sorel e Anita Strindberg protagonisti del secondo giallo all'italiana di Lucio Fulci, che qui si diverte anche a prendere di mira l'odiata psicanalisi.

Dopo aver diretto nel 1969 il suo primo thriller, Una sull'altra, Lucio Fulci firma Una lucertola con la pelle di donna, un film molto più violento e visionario del precedente, che segna l'inizio di una svolta nella carriera del regista.

La trama di Una lucertola con la pelle di donna

Carol Hammond, moglie di Frank, un noto avvocato londinese, è ossessionata turbata dalla vita licenziosa di una sua bellissima vicina di casa, Julia Durer, che organizza party a base di sesso e droga. Durante una seduta, Carol racconta al suo psicanalista d'aver sognato di uccidere la donna; poco dopo, si scopre che Julia è stata assassinata davvero, e proprio nel modo descritto da Carol. Anche da alcuni indizi trovati sul luogo del delitto, Carol diviene la prima sospettata dell'omicidio, ma la faccenda si complica, facendo diventare indiziati del reato lo stesso Frank, la sua amante Deborah, la figliastra di Carol, Joan, due ragazzi hippy e perfino il padre della donna.

Una lucertola con la pelle di donna: il trailer

Una lucertola con la pelle di donna: Trailer del Film - HD

Un titolo alla Dario Argento

Il buon successo di pubblico avuto da Una sull'altra spinse Fulci a insistere sulla strada del giallo all'italiana (che poi lo condurrà anche verso l'horror), ma non prima di aver diretto lo storico Beatrice Cenci e aver co-diretto, non accreditato, un western intitolato Quei disperati che puzzano di sudore e di morte. Il regista aveva pensato a La gabbia come titolo ma la produzione, intenzionata a sfruttare il traino dei fortunati primi gialli di Dario Argento (L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio, noti anche come la Trilogia degli Animali) impose un titolo che richiamasse quella serie, e che fa riferimento a una visione avuta durante un trip psichedelico da uno degli hippy che vengono sospettati dell'omicidio.

Non a caso, fin dalla primissima sequenza è chiaro che Una lucertola con la pelle di donna è un film onirico e visionario, dove il talento visivo di Fulci, che confermerà pienamente più avanti, inizia a imporsi con forza sul racconto.

Florinda Bolkan, Jean Sorel e Anita Strindberg

Confermato nel cast il Jean Sorel che era apparso in Una sull'altra, qui nel ruolo di Frank, Fulci ha voluto Florinda Bolkan nei panni di Carol.

La Bolkan solo due anni prima era apparsa in La caduta degli dei di Luchino Visconti, e aveva poi recitato in film come Anonimo veneziano e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e dopo questo La lucertola con la pelle di donna sarà protagonista di Non si sevizia un paperino, uno dei titoli più noti e amati della filmografia di Lucio Fulci.

Per il ruolo della bellissima e viziosa Julie, Fulci scelse invece una giovane svedese quasi esordiente, Anita Strindberg, che diverrà uno dei volti (e dei corpi) più utilizzati dal cinema italiano di genere degli anni Settanta, interpretando film come La coda dello scorpione e Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave di Sergio Martino, Chi l'ha vista morire? di Aldo Lado, L'anticristo di Alberto De Martino e Milano odia: la polizia non può sparare di Umberto Lenzi.

Fulci e la psicanalisi

Lucio Fulci non ha mai creduto né nella psicologia né nella psicanalisi. Considerava quest'ultima "un'enorme fregnaccia inventata dal signor Sigmund Freud, noto cocainomane, per guadagnare soldi facendosi raccontare stupidaggini", e in questo film, come in altri, non ha perduto l'occasione per fare del personaggio dello psicanalista un povero babbeo che non capisce con chi ha veramente a che fare, né la vera natura dei turbamenti di Carol, segretamente bisessuale e tormentata da questa verità che vorrebbe nascondere non solo al mondo ma anche a sé stessa.

Lo scandalo per dei cani non veri

Clamore e polemiche suscitò una scena del film in cui, in un laboratorio di una clinica, Fulci mostra una serie di cani vivisezionati. Le associazioni animaliste insorsero, ma Fulci ebbe facilmente modo di difensersi: quei cani vivesezionati non erano vedi, ma frutto del lavoro degli effetti speciali curati da Carlo Rambaldi.

La colonna sonora di Ennio Morricone