Una lapide per 007: le Isole Fær Øer commemorano il defunto James Bond

Il governo delle isole, un arcipelago situato all'incirca a metà via tra la Scozia e l'Islanda, e tra il Mar di Norvegia e l'Oceano Atlantico, ha deciso di commemorare la conclusione di No Time to Die con una iscrizione nel marmo.

Finalmente lo posso dire.

Ai tempi della recensione di No Time to Die fui, giustamente, costretto a fare giri di parole e ad arrampicarmi sugli specchi, ma ora, se ancora certe cose non le sapete, sono affari vostri, e degli spoiler a me non importa più niente, e quindi lo posso dire: James Bond è morto (come Amedeo Nazzari, per citare Veltroni/Guzzanti).

Bombardato dai suoi stessi connazionali, sacrificandosi per distruggere il rifugio del suo nemico Lyutsifer Safin e ucciderlo, per salvare il pianeta dalle sue letali minacce.

L'isola sulla quale si trova il nascondiglio di Safin, nel film, è una non meglio specificata isola contesa tra Giappone e Russia, dove, sul rudere di un buker missilistico della II Guerra Mondiale, il padre di Safin aveva costruito un laboratorio chimico segreto. Nella realtà, l'isola non si trova lì, ma dall'altra parte del mondo: è l'isola di Kalsoy, una delle diciotto che costituiscono l'arcipelago delle Isole Fær Øer, situato a metà via tra Scozia e Islanda, e tra il Mar di Norvegia e l'Oceano Atlantico.

E, per ricordare in maniera degna la conclusione sconvolgente ed epocale di No Time to Die, quella in cui 007 muore, il governo delle Fær Øer ha deciso di installare una lapide commemorativa. Una sorta di tomba del leggendario agente segreto.