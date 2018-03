Una irriconoscibile Melissa McCarthy in veste di falsaria nel trailer di Can You Ever Forgive Me?

Quella di Lee Israel è una storia che fece grande scalpore. Inizialmente biografa delle star del cinema, nel 1992, quando si trovò in difficoltà economiche iniziò a falsificare con grande abilità lettere di persone famose - scrittori, attori, artisti in genere - e a venderle, ovviamente guadagnandoci moltissimo.

In alcuni casi sottrasse perfino gli originali alle biblioteche sostituendoli a delle copie. Quando venne scoperta, dopo circa un anno, fece in tempo a sbarazzarsi di tutte le prove, scontando solo sei mesi ai domiciliari e cinque anni di sorveglianza da parte dell'FBI. Nel 2008 scrisse un libro sulla sua storia che divenne un bestseller e oggi è diventato un film, Can You Ever Forgive Me?, con un'inedita Melissa McCarthy, irriconoscibile anche fisicamente.

Con lei nel ruolo dell'amico e complice, l'attore inglese Richard E. Grant, nel trailer originale del film che avrebbe dovuto essere diretto da Nicole Holofcener, autrice dell'adattamento con Jeff Whitty, e che è invece passato in altre mani femminili, quelle della regista Marielle Heller.

Inizialmente Lee Israel avrebbe dovuto essere interpretata da Julianne Moore, ma ci sembra che Melissa McCarthy aderisca maggiormente al personaggio. Purtroppo la vera protagonista è scomparsa per un mieloma nel 2014 e non potrà vedere il film sulla sua storia.