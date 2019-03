Una Giusta Causa: Felicity Jones è una combattiva Ruth Bader Ginsburg nel poster italiano del film

Poco più di 25 anni fa, il 5 agosto del 1993, Ruth Bader Ginsburg entrò in carica come giudice alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

La Ginsburg, allora 60enne, diventò così la seconda donna a ricoprire quel ruolo in oltre duecento anni di storia del massimo organo giudiziario americano.

Si trattò ovviamente di un traguardo notevole, ottenuto però a caro prezzo. La battaglia di Ruth Bader Ginsburg contro la discriminazione sessuale nel mondo legale, ma non solo, era iniziata quasi 40 anni prima quando nel 1956 viene accettata al corso di legge dell'Università di Harvard. Nonostante il suo talento, viene però rifiutata da tutti gli studi legali solo perché donna. Sostenuta dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vince il processo che determina un precedente nella storia legale statunitense.

La storia di questa donna, combattiva e coraggiosa, inserita nel 2009 dalla rivista Forbes fra le 100 donne più potenti e influenti, è raccontata nel film di Mimi Leder Una Giusta Causa (On the Basis of Sex) con Felicity Jones nel ruolo della Ginsburg e Kathy Bates in quelli dell'avvocato Dorothy Kenyon. Nel cast del film anche Armie Hammer, Justin Theroux e Sam Waterston.



Un Giusta Causa - La Battaglia Di Una Donna, La Vittoria Di Una Generazione arriverà nei nostri cinema il 28 marzo prossimo, distribuito da Videa. Ecco intanto, in anteprima esclusiva, il poster italiano del film: